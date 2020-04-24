За отказ от розыска должника ростовского судебного пристава самого привлекли к ответственности

24 Апр 2020 2020-04-24T08:15:16+03:00

В документах значилось, будто должника не смогли найти

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В донской столице судебный пристав понесет административную ответственность за то, что не принял никаких мер для розыска должника. Должностное лицо обязали выплатить штраф.

-В ходе проверки установлено, что в территориальном отделе службы судебных приставов находились на исполнении документы о взыскании с должника в пользу заявителя денежных сумм. Однако исполнительное производство по указанным документам было окончено в связи с невозможностью установления места нахождения должника и его имущества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Заявитель,оказался недовольным таким ходом дела и заново обратился в службу судебных приставов с ходатайством разыскать должника.Но оно даже не было рассмотрено. Но сейчас службу судебных приставов все-таки обязали рассмотреть ходатайства о розыске должника.

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ИСТОЧНИК KP.RU