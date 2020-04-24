2020-04-24T09:30:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: три студента ДГТУ заболели COVID-19

Заболевшие не контактировали со студентами и сотрудниками вуза
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: три студента ДГТУ заболели COVID-19Коронавирус в Ростове-на-Дону: три студента ДГТУ заболели COVID-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: специалисты выявили COVID-19 у трех учащихся Донского государственного технического университета. Как сообщили в пресс-службе вуза, вероятность распространения инфекции в учебных корпусах и общежитиях исключена.

Так, одним из заболевших является парень из Аксайского района. Студент общался с соседом по дому, у которого затем выявили коронавирус. Сейчас заболевший находится на самоизоляции дома. Два студента очно-заочной формы обучения и в настоящее время проходят амбулаторное лечение по месту прописки в Москве.

- Заболевшие не контактировали с преподавателями и другими студентами ДГТУ, - отметили в пресс-службе вуза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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