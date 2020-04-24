Коронавирус в Ростове-на-Дону: три студента ДГТУ заболели COVID-19
Коронавирус в Ростове-на-Дону: специалисты выявили COVID-19 у трех учащихся Донского государственного технического университета. Как сообщили в пресс-службе вуза, вероятность распространения инфекции в учебных корпусах и общежитиях исключена.
Так, одним из заболевших является парень из Аксайского района. Студент общался с соседом по дому, у которого затем выявили коронавирус. Сейчас заболевший находится на самоизоляции дома. Два студента очно-заочной формы обучения и в настоящее время проходят амбулаторное лечение по месту прописки в Москве.
- Заболевшие не контактировали с преподавателями и другими студентами ДГТУ, - отметили в пресс-службе вуза.
ИСТОЧНИК KP.RU