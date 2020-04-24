Коронавирус в Ростове-на-Дону: на въездах в город появились консультационные группы
Коронавирус в Ростове-на-Дону: консультационные группы появились на двух въездах в донскую столицу. Как сообщили в правительстве Ростовской области, вскоре их количество увеличат.
Группы дополнительных специалистов появились после введения системы пропусков для передвижения в Ростове. В их состав вошли сотрудники областных министерств сельского хозяйства и продовольствия и экономразвития, а также департамента потребительского рынка.
Сотрудники ведомств будут помогать сотрудникам ГИБДД в принятии решений о пропуске в Ростов коммерческого транспорта, а также консультировать организации, занимающиеся доставкой.
-Одна из главных задач для правительства Ростовской области – это сохранение товаропроводящей логистической цепочки доставки в город товаров первой необходимости, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
Две мобильные группы работают при въезде в Ростов на Аксайском проспекте и на Восточном шоссе рядом с Батайском.
ИСТОЧНИК KP.RU