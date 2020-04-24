2020-04-24T10:53:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ростове-на-Дону: на въездах в город появились консультационные группы

Специалисты помогают принять решение о пропуске в город
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: на въездах в город появились консультационные группыКоронавирус в Ростове-на-Дону: на въездах в город появились консультационные группыФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ростове-на-Дону: консультационные группы появились на двух въездах в донскую столицу. Как сообщили в правительстве Ростовской области, вскоре их количество увеличат.

Группы дополнительных специалистов появились после введения системы пропусков для передвижения в Ростове. В их состав вошли сотрудники областных министерств сельского хозяйства и продовольствия и экономразвития, а также департамента потребительского рынка.

Сотрудники ведомств будут помогать сотрудникам ГИБДД в принятии решений о пропуске в Ростов коммерческого транспорта, а также консультировать организации, занимающиеся доставкой.

-Одна из главных задач для правительства Ростовской области – это сохранение товаропроводящей логистической цепочки доставки в город товаров первой необходимости, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Две мобильные группы работают при въезде в Ростов на Аксайском проспекте и на Восточном шоссе рядом с Батайском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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