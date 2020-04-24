В Ростовской области эксперты ВТБ начали работу в экстренном ситуационном центре на платформе центра «Мой бизнес»

24 Апр 2020 2020-04-24T11:13:32+03:00

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В Ростовской области ВТБ присоединился к региональному проекту центра «Мой бизнес». Он разработан по распоряжению донского губернатора в рамках реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в регионе в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ежедневно сотрудники банка консультируют и информируют предпринимателей по вопросам оказания финансовых мер поддержки МСП в Ростовской области: получению краткосрочных кредитов на выплату заработной платы сотрудникам, возможностям и тарифам расчетно-кассового обслуживания, а также механизмам дистанционного обслуживания по продуктам и услугам банка, не требующим физического посещения офисов.

- Наиболее пострадавшим сегментом бизнеса в условиях развития пандемии коронавируса стали малые и микропредприятия, - сообщил Управляющий банка ВТБ Юрий Авдеев. - Мы одними из первых заявили о ряде мер поддержки малого и среднего предпринимательства, считая это своей первоочередной социальной задачей. Сотрудничество с центром «Мой бизнес» позволит нам помочь не только собственным клиентам, но и другим предпринимателям региона, оказавшимся в непростой экономической ситуации.

Кроме государственных программ, банк также готов предложить предприятиям и собственные эффективные программы реструктуризации и поддержки бизнеса.

КОНКРЕТНО

Телефон «горячей линии» для предпринимателей: +7 (804) 333-32-31. Экстренный ситуационный центр работает ежедневно с 8:00 до 21:00.

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