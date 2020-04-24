Коронавирус в Ростове-на-Дону: семеро заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

24 Апр 2020 2020-04-24T11:25:55+03:00

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Коронавирус в Ростове-на-Дону: в больницах донского региона находятся семь человек в тяжелом состоянии с COVID-19. Об этом в ходе брифинга в региональном пресс-центре в пятницу, 24 апреля, рассказал начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин.

В регионе уже 533 человека заболели коронавирусом. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 64 человека. Положительные тесты зарегистрированы во многих городах и районах области. Большинство из Ростова-на-Дону - 16 человек. Следом - Кашарский район - 8 человек, в Шахтах заболели - 6 человек, в Таганроге - 5 человек, а остальные в разных районах Ростовской области.

- Сейчас под медицинским наблюдением - 3 тысячи 933 человека, в обсервации - 25 человек, в стационарах - 105, амбулаторное лечение получают 335 человек, вылечились от коронавируса - 18 человек, - сообщил Сергей Тюрин.

ИСТОЧНИК KP.RU