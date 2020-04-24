2020-04-24T11:50:13+03:00
Общество

Жителям Ростовской области предлагают оценить работу управляющих компаний

В списке - два десятка критериев
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Один из критериев - дезинфекция подъездов.Один из критериев - дезинфекция подъездов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Жителям Ростовской области предлагают оценить работу управляющих компаний, не выходя из дома. Таким образом планируют составить народный рейтинг, в котором работу каждой УК предлагают оценить по двум десяткам критериев. Один из них - дезинфекция подъездов. Этот факт также учли и при составлении народного рейтинга.

Присутствуют и такие критерии, как содержание придомовой территории, содержание, ремонт и уборка многоквартирных домов, работа систем жизнеобеспечения дома и работа по взаимодействию с жильцами.

Известно, чтобы оценить работу своей управляющей компании, жители могут зайти на страницу рейтинга на портале регионального правительства, авторизоваться там, используя свою учетную запись на госуслугах, и выбрать из списка свою управляющую компанию. После этого нужно проставить оценки от одного до десяти баллов по всем критериям. Также в комментарии можно написать еще и пожелание к работе своей Управляющей компании.

По словам специалистов, процесс займет всего несколько минут. А итоги рейтинга не только выявят лучших, но и будут приняты решения по корректировке работы коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области работника подозревают в краже рыбы на 17 миллионов рулей
В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 1,5 миллиона рублей
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 250 протоколов составлено на нарушителей за сутки
Жителям Ростовской области предлагают оценить работу управляющих компаний
Коронавирус в Ростове-на-Дону: семеро заболевших COVID-19 находятся в тяжелом состоянии
В Ростовской области эксперты ВТБ начали работу в экстренном ситуационном центре на платформе центра «Мой бизнес»
Коронавирус в Ростове-на-Дону: на въездах в город появились консультационные группы
Коронавирус в Ростове-на-Дону: три студента ДГТУ заболели COVID-19
Наценку на лимоны до 500% обнаружили сотрудники ФАС
За отказ от розыска должника ростовского судебного пристава самого привлекли к ответственности
Врачи-иммунологи и вирусологи рассказали интересующие россиян факты о COVID-19
Главный санврач Ростовской области рассказал о заражении медиков коронавирусом
Василий Голубев: «Самбекские высоты» войдут в число популярнейших мест на Дону»
После окончания режима самоизоляции откроются кафе только на 5 столов
Ростовская колония открыла собственный интернет-магазин
В новой волне коронаируса в Китае винят Россию
В Ростове правоохранитель на служебном авто протаранил движущуюся ж/д платформу
Вирусолог Александр Лукашев предположил, что Россия выходит на плато по коронавирусу
Матчи российского чемпионата по футболу могут доиграть в Ростове
На Дону за последние сутки выписали больше 200 штрафов
В Ростовской области льготная стерилизация кошек и собак пройдет в особых условиях из-за коронавируса
В Ростовской области сократилось производство мясной продукции
У ростовчанки изъяли шесть килограммов запрещены пилюль для похудения
Волгодонские атомщики уделяют особое внимание безопасности АЭС