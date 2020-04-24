24 Апр 2020 2020-04-24T11:50:13+03:00

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Жителям Ростовской области предлагают оценить работу управляющих компаний, не выходя из дома. Таким образом планируют составить народный рейтинг, в котором работу каждой УК предлагают оценить по двум десяткам критериев. Один из них - дезинфекция подъездов. Этот факт также учли и при составлении народного рейтинга.

Присутствуют и такие критерии, как содержание придомовой территории, содержание, ремонт и уборка многоквартирных домов, работа систем жизнеобеспечения дома и работа по взаимодействию с жильцами.

Известно, чтобы оценить работу своей управляющей компании, жители могут зайти на страницу рейтинга на портале регионального правительства, авторизоваться там, используя свою учетную запись на госуслугах, и выбрать из списка свою управляющую компанию. После этого нужно проставить оценки от одного до десяти баллов по всем критериям. Также в комментарии можно написать еще и пожелание к работе своей Управляющей компании.

По словам специалистов, процесс займет всего несколько минут. А итоги рейтинга не только выявят лучших, но и будут приняты решения по корректировке работы коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU