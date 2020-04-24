Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 250 протоколов составлено на нарушителей за сутки

24 Апр 2020 2020-04-24T12:34:50+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 250 протоколов составлено на нарушителей режима за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Люди беспричинно выходят из дома

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: все большее количество нарушений режима фиксируют полицейские. За минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов составили 251 административный протокол в регионе. Об этом рассказал начальник управления информационной политики регионального правительства Сергей Тюрин в пятницу, 24 апреля.

Сейчас за соблюдением режима самоизоляции жителями Ростовской области следят сотрудники полиции, Росгвардии, транспортной полиции, военной инспекции и казачества. На въездах в донскую столицу дежурят специалисты консультационных групп, которые работают с перевозчиками, осуществляющими доставку товаров.

Стоит отметить, что днем ранее сотрудники правоохранительных органов выписали 244 протокола о нарушении самоизоляции.

Накануне жители Ростова для перемещения по городу стали пользоваться пропусками нового образца. Документы напечатаны на специальном бланке и имеют отличительные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU