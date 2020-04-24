2020-04-24T12:44:02+03:00
Общество

В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 1,5 миллиона рублей

Инцидент произошел в Таганрогском заливе
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области браконьеров с крупным уловом задержали пограничники. Фото: ПУ ФСБ России по РО.В Ростовской области браконьеров с крупным уловом задержали пограничники. Фото: ПУ ФСБ России по РО.
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В Ростовской области браконьеров с крупным уловом задержали пограничники на берегу Таганрогского залива. В районе населенного пункта Петрушино они заприметили трех рыбаков, которые на тракторе пытались вытащить лодку типа «Касатка» на берег под покровом ночи.

Известно, что на борту находилось более 400 килограммов рыбы частиковых пород. Как рассказали в Пограничном Управлении ФСБ России по Ростовской области, причиненный урон водным ресурсам составил порядка 1,5 миллиона рублей.

В итоге в отношении мужчин были возбуждены административные дела по двум административным статьям «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах РФ» и «Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах требований или условий лицензии».

Орудия незаконного лова у рыбаков изъяли. Теперь им грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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