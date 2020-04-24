2020-04-24T12:57:17+03:00
Общество

В Ростовской области работника подозревают в краже рыбы на 17 миллионов рулей

По версии полицейских, начальник цеха одной из оптовых баз города присваивал себе часть поставок
Ольга ГОПАЛО
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Речь идет о присвоении рыбной продукции на сумму свыше 17 миллионов рублей.Речь идет о присвоении рыбной продукции на сумму свыше 17 миллионов рублей.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростовской области мужчину подозревают в краже крупной партии рыбой продукции. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в городе Шахты. По предварительным данным, начальник цеха одной из оптовых баз города присваивал себе часть от поставленной рыбной продукции, оплачивая ее со счета работодателя.

- С каждой партии подозреваемый присваивал себе от одной до трех тонн рыбы, - рассказали в ведомстве. - Похищенное он хранил в арендуемой холодильной камере своего знакомого и в дальнейшем продавал товар. В результате противоправной деятельности злоумышленник присвоил рыбной продукции на сумму свыше 17 миллионов рублей.

Кроме того, полицейские провели обыски в складских помещениях, принадлежащих предполагаемым сообщникам фигуранта. И изъяли там вяленую, свежемороженую и свежезасоленую рыбу, общим весом более 3,5 тонны. Возможно, она не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Часть партии леща, чехони и воблы направили на экспертизу.

А в отношении предприимчивого шахтинца возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Следствие по этому делу продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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