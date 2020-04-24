В Ростовской области работника подозревают в краже рыбы на 17 миллионов рулей
В Ростовской области мужчину подозревают в краже крупной партии рыбой продукции. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, инцидент произошел в городе Шахты. По предварительным данным, начальник цеха одной из оптовых баз города присваивал себе часть от поставленной рыбной продукции, оплачивая ее со счета работодателя.
- С каждой партии подозреваемый присваивал себе от одной до трех тонн рыбы, - рассказали в ведомстве. - Похищенное он хранил в арендуемой холодильной камере своего знакомого и в дальнейшем продавал товар. В результате противоправной деятельности злоумышленник присвоил рыбной продукции на сумму свыше 17 миллионов рублей.
Кроме того, полицейские провели обыски в складских помещениях, принадлежащих предполагаемым сообщникам фигуранта. И изъяли там вяленую, свежемороженую и свежезасоленую рыбу, общим весом более 3,5 тонны. Возможно, она не отвечают требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Часть партии леща, чехони и воблы направили на экспертизу.
А в отношении предприимчивого шахтинца возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Следствие по этому делу продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU