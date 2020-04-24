2020-04-24T15:12:33+03:00
Общество

Ростовчанин присвоил 80 тысяч рублей своего коллеги

Он перевел из его мобильного банка деньги себе
Ольга ГОПАЛО
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Свой мобильный лучше никому не давать.Свой мобильный лучше никому не давать.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В полицию Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что злоумышленники списали с его карты немалую сумму денег. Стражи порядка приняли заявление и приступили к поиску. Вот только далеко им ходить не пришлось - предполагаемым преступников оказался коллега потерпевшего.

Стражи порядка выяснили, что мужчина взял у знакомого телефон, чтобы позвонить и вышел с ним в магазин.

- Воспользовавшись моментом, он перевел с привязанной к номеру телефона банковской карты деньги на свой счет и обналичил их, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Сумма ущерба составила около 80 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что в отношении молодого человека уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Решения суда он будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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