2020-04-24T15:21:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в автобусах пассажиропоток снизился на 80%

Движение по востребованным маршрутам сохраняется
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в автобусах пассажиропоток снизился на 80%Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в автобусах пассажиропоток снизился на 80%
Изменить размер текста:

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в пятницу, 24 апреля, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов во время брифинга рассказал о снижении пассажиропотока.

Так, с начала самоизоляции внесены изменения в график работы по действующим маршрутам.

- В границах субъектов РФ из 221 междугородного маршрута в Ростовской области сейчас работает 35, из 316 пригородных маршрутов работает 180. Пассажиропоток снизился от 60% до 80%, - сообщил Андрей Иванов.

По его словам, ранее были выявлены проблемные моменты и-за того, что транспорт не успевал попасть в город в соответствии с графиком. С сотрудниками ГИБДД была проведена работа, также было увеличено количество транспорта на маршрутах в часы дополнительной нагрузки, когда люди едут на работу и возвращаются домой.

Сейчас по востребованным маршрутам движение сохраняется. В часы пик сохраняется повышенный спрос на поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Логвиненко: "Основные задачи на 2020 год будут выполнены"
"Наша задача - помочь людям": Алексей Логвиненко рассказал, что делает городская власть для жителей в период самоизоляции
Опасней коронавируса: в Ростовской области после пандемии COVID-19 ожидается вспышка ВИЧ-инфекции
Как в Ростове-на-Дону будут выдавать пенсии на майские праздники 2020
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в автобусах пассажиропоток снизился на 80%
Ростовчанин присвоил 80 тысяч рублей своего коллеги
В Ростовской области работника подозревают в краже рыбы на 17 миллионов рулей
В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 1,5 миллиона рублей
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 250 протоколов составлено на нарушителей за сутки
Жителям Ростовской области предлагают оценить работу управляющих компаний