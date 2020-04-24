24 Апр 2020 2020-04-24T15:21:09+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в автобусах пассажиропоток снизился на 80%

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в пятницу, 24 апреля, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов во время брифинга рассказал о снижении пассажиропотока.

Так, с начала самоизоляции внесены изменения в график работы по действующим маршрутам.

- В границах субъектов РФ из 221 междугородного маршрута в Ростовской области сейчас работает 35, из 316 пригородных маршрутов работает 180. Пассажиропоток снизился от 60% до 80%, - сообщил Андрей Иванов.

По его словам, ранее были выявлены проблемные моменты и-за того, что транспорт не успевал попасть в город в соответствии с графиком. С сотрудниками ГИБДД была проведена работа, также было увеличено количество транспорта на маршрутах в часы дополнительной нагрузки, когда люди едут на работу и возвращаются домой.

Сейчас по востребованным маршрутам движение сохраняется. В часы пик сохраняется повышенный спрос на поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU