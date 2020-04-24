24 Апр 2020 2020-04-24T15:21:51+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону на майские праздники 2020 будут выдавать пенсии

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Как в Ростове-на-Дону будут выдавать пенсии на майские праздники 2020. Как рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда, в соответствии с «Правилами выплаты пенсий…» их доставка за выходные или праздничные дни может быть произведена досрочно.

Так, для пенсионеров, которые получают деньги на дому, их начнут выплачивать с 3 по 21 мая через отделения почтовой связи и иные доставочные организации. Подробнее об этом можно будет узнать на официальном сайте Пенсионного фонда, где указаны телефоны районных отделений.

А что касается пенсионеров, которые получают деньги через банк, то перечисление средств на выплату пенсий и иных социальных выплат в кредитную организацию в следующем месяце будет осуществлено не позднее 8, 15 и 22 мая.

- Зачисление денег на счета пенсионеров должно быть осуществлено банком не позднее следующего операционного дня после получения платежного документа Пенсионного фонда, - добавили в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU