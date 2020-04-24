Опасней коронавируса: в Ростовской области после пандемии COVID-19 ожидается вспышка ВИЧ-инфекции

24 Апр 2020 2020-04-24T15:40:02+03:00

Смертельная болезнь может поразить много человек, потому что сейчас ей уделяется слишком мало внимания

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В донском регионе после пандемии коронавируса ожидается всплеск ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили специалисты фонда социального развития и охраны здоровья. По заявлениям экспертов, внимание которых направлено на вопросы, связанные со смертельным вирусом, рост числа заболевших ожидается из-за отсутствия должного внимание к этой проблеме.

По официальной информации, размещенной на сайте фонда, вспышка ВИЧ может произойти уже к концу 2020 года. Все дело в том, что ограничительные меры, введение из-за коронавируса, исключают полноценную профилактическую работу по заболеванию. Она перешла в онлайн режим, где возможности ограничены. Специалисты стараются делать все, что в их силах, но личное общение с людьми из групп риска ничего не заменит.

- Пока мы вынужденны перенести встречи в школах, и заняться профилактикой только с нашими подписчиками в социальных сетях, - сказано в сообщении.

К тому же не проводится мониторинг и не выявляются новые случаи инфицирования.

- К концу года станет более понятно, каков будет прирост», — сказала менеджер проектов Фонда «ФОКУС-МЕДИА» Екатерина Артеменко.

Специалисты напоминают, что ВИЧ-инфекция - это неизлечимое и смертельное заболевание. И хотя от коронавируса тоже погибает больше количество пациентов, его летальность одномоментна. Многие погибают примерно в одно и тоже время. С ВИЧ-инфекцией дела обстоят сложнее: в нашей стране он уже 30 лет и, к сожалению, эта эпидемия не прекращается, а только нарастает.

Между тем, в Ростовской области зарегистрировано 15350 случаев ВИЧ-инфицирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU