"Наша задача - помочь людям": Алексей Логвиненко рассказал, что делает городская власть для жителей в период самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T17:18:12+03:00

Кроме этого, глава администрации донской столицы поделился, как люди реагируют на ограничительные меры

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, как действует городская власть в условиях самоизоляции. По его словам, большинство жителей относятся с пониманием к введенным ограничительным мерам, однако, многим требуется дополнительная поддержка, над которой идет постоянная работа.

Режим самоизоляции ввели в Ростовской области еще в конце марта. Это была необходимая мера, чтобы не допустить вспышки инфекции в регионе и его столице. Однако Алексей Валентинович отметил, что те люди, которые остаются дома, находятся в разном финансовом положении.

- У кого-то имеется постоянный стабильный доход и накопления, а у других людей могут возникать сложности. Наша задача этим людям помочь, создать условия для нахождения на самоизоляции, обеспечить всем необходимым для этого. Особенно это касается пожилого населения и многодетных семей, - рассказал Логвиненко.

Отдельное внимание глава городской администрации обратил на работу по информированию жителей в это непростое время. По его словам, очень важно было объяснить людям в чем они ограничены, что можно делать, а что нет. Для работающих ростовчан власти организовали выдачу разрешений, с помощью которых они могут свободно перемещаться по трудовым обязанностям.

- Были проблемы и вопросы в первый день выдачи разрешений на работу нового образца, но в итоге все, кто имел на это право, разрешения получил. Правительством региона организована масштабная разъяснительная работа, которая имеет положительные результаты. Той "информационной паники", которую мы наблюдали в самом начале, нет, - подчеркнул глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

ИСТОЧНИК KP.RU