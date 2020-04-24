Алексей Логвиненко: "Основные задачи на 2020 год будут выполнены"
Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко рассказал о тех сферах работы властей, по которым не будет приостановлены деятельность в период пандемии коронавируса и самоизоляции граждан. Действительно, сегодняшние условия диктуют новые правила, в которых приходиться экономить, однако, они не повлияют на задачи, требующие особого внимания.
Расходы на поддержку граждан в это непростое время снижают доходную часть бюджета. В связи с этим, по словам Алексея Валентиновича, городская казна пополнится в меньшем объеме, чем раньше.
- Пока мы прогнозируем, что бюджет Ростова-на-Дону в 2020 году потеряет около 2 млрд рублей. Есть ряд проектов, которые, скорее всего, будут приостановлены в связи со сложившейся ситуацией, что-то мы будем вынуждены снять с торгов, где-то отодвинуть сроки, но основные задачи будут выполнены, - отметил глава городской администрации.
Речь идет об осуществлении национальных проектов, работе в сфере ЖКХ и расселении людей из аварийного жилья. Это приоритетные цели, которые не будут поставлены на паузу. Кроме того, продолжатся мероприятия по благоустройству Ростова-на-Дону, так как заключенные контракты не подлежат пересмотру.
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ИСТОЧНИК KP.RU