Алексей Логвиненко: "Основные задачи на 2020 год будут выполнены"

24 Апр 2020 2020-04-24T17:55:05+03:00

По прогнозам бюджет донской столицы в этом году потеряет около 2 млрд рублей. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Несмотря на пандемию коронавируса, городские власти продолжат расселять людей из аварийных домов, заниматься благоустройством и решать вопросы в сфере ЖКХ

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Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко рассказал о тех сферах работы властей, по которым не будет приостановлены деятельность в период пандемии коронавируса и самоизоляции граждан. Действительно, сегодняшние условия диктуют новые правила, в которых приходиться экономить, однако, они не повлияют на задачи, требующие особого внимания.

Расходы на поддержку граждан в это непростое время снижают доходную часть бюджета. В связи с этим, по словам Алексея Валентиновича, городская казна пополнится в меньшем объеме, чем раньше.

- Пока мы прогнозируем, что бюджет Ростова-на-Дону в 2020 году потеряет около 2 млрд рублей. Есть ряд проектов, которые, скорее всего, будут приостановлены в связи со сложившейся ситуацией, что-то мы будем вынуждены снять с торгов, где-то отодвинуть сроки, но основные задачи будут выполнены, - отметил глава городской администрации.

Речь идет об осуществлении национальных проектов, работе в сфере ЖКХ и расселении людей из аварийного жилья. Это приоритетные цели, которые не будут поставлены на паузу. Кроме того, продолжатся мероприятия по благоустройству Ростова-на-Дону, так как заключенные контракты не подлежат пересмотру.

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ИСТОЧНИК KP.RU