Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: торговец пропусками нового образца может сесть в тюрьму на два года
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: 38-летнего мужчину подозревают в торговле новыми пропусками, без которых нельзя перемещаться по городу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.
По предварительной версии, ростовский бизнесмен получил в районных администрациях бланки разрешений для сотрудников своей организации. Затем он разместил в интернете объявление о продаже этих документов. Предприниматель оценил каждый документ в девять тысяч рублей.
Полицейские задержали подозреваемого во время продажи. В автомобиле дончанина нашли еще 11 незаполненных бланков.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU