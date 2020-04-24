24 Апр 2020 2020-04-24T18:32:43+03:00

Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: торговец пропусками нового образца может сесть в тюрьму на два года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: 38-летнего мужчину подозревают в торговле новыми пропусками, без которых нельзя перемещаться по городу. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

По предварительной версии, ростовский бизнесмен получил в районных администрациях бланки разрешений для сотрудников своей организации. Затем он разместил в интернете объявление о продаже этих документов. Предприниматель оценил каждый документ в девять тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого во время продажи. В автомобиле дончанина нашли еще 11 незаполненных бланков.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU