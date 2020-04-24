В Ростове в Кумженской роще горит сухая трава

24 Апр 2020 2020-04-24T18:47:01+03:00

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В пятницу, 24 апреля, в Западном жилом массиве произошел пожар в районе Кумженской рощи. Как рассказали в региональном отделении донского, ГУ МЧС угрозы распространения огня на жилые дома нет.

По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в 17:15. Огонь вспыхнул по адресу улица Кумженская, 2а.

Сейчас на месте работают восемь спасателей и две спецмашины.

Очевидицы отмечают большую задымленность неподалеку от места вспыхнувшего пожара. Черные клубы дыма стремительно распространяются по территории. Пепел в воздухе замечают жители некоторых домов в ЗЖМ Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU