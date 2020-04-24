Ростовчанин пожаловался на работающих без индивидуальных средств защиты ДПС-ников

24 Апр 2020 2020-04-24T18:52:59+03:00

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В Ростове местный житель пожаловался на сотрудников ДПС, которые открыто игнорируют предписанные санитарные требования.

Мужчина сообщил порталу RostovGazeta, что правоохранители не используют средства индивидуальной защиты, а именно маски и перчатки. Он сфотографировал несколько таких ДПС-ников. На снимках видно, что стражи порядка действительно пренебрегают мерами предосторожности. Ростовчанин рассказал также, что полицейские надели маски и перчатки только после сделанного им замечания.

- Снял с зеркала маску и надел на лицо, причем посадили в эту машину! Как они говорят, проехал на красный, но видеофиксации у них не было, сказали, пишется в базе, посмотрим, что дознаватель покажет. Ребята выполняют план, - сообщил горожанин.

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ИСТОЧНИК KP.RU