Ростовчанин пожаловался на работающих без индивидуальных средств защиты ДПС-ников
В Ростове местный житель пожаловался на сотрудников ДПС, которые открыто игнорируют предписанные санитарные требования.
Мужчина сообщил порталу RostovGazeta, что правоохранители не используют средства индивидуальной защиты, а именно маски и перчатки. Он сфотографировал несколько таких ДПС-ников. На снимках видно, что стражи порядка действительно пренебрегают мерами предосторожности. Ростовчанин рассказал также, что полицейские надели маски и перчатки только после сделанного им замечания.
- Снял с зеркала маску и надел на лицо, причем посадили в эту машину! Как они говорят, проехал на красный, но видеофиксации у них не было, сказали, пишется в базе, посмотрим, что дознаватель покажет. Ребята выполняют план, - сообщил горожанин.
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ИСТОЧНИК KP.RU