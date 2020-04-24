2020-04-24T19:06:15+03:00
Коронавирус Covid-19

У медсестры больницы в Ростовской области подозревают коронавирус

Женщина сала все необходимые анализы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Первый тест дончанки на COVID-19 оказался положительнымПервый тест дончанки на COVID-19 оказался положительным
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Специалисты подозревают наличие коронавируса у медсестры больницы Каменска-Шахтинского. О ее заболевании стало известно после обязательного тестирования сотрудников.

Медики взяли у женщины все необходимые анализы для подтверждения диагноза. Первый тест дончанки на COVID-19 оказался положительным.

- Сейчас 42-летняя женщина находится на самоизоляции. Ее самочувствие в пределах нормы, - сообщили в городской больнице.

Родные и близкие женщины сдали все необходимые анализы. Все они оказались отрицательными.

Врачи зарегистрировали в Каменске-Шахтинском пять человек больных коронавирусом.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на Дону зарегистрировали более полутысячи зараженных. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, а 18 человек смогли вылечиться от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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