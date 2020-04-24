У медсестры больницы в Ростовской области подозревают коронавирус
Специалисты подозревают наличие коронавируса у медсестры больницы Каменска-Шахтинского. О ее заболевании стало известно после обязательного тестирования сотрудников.
Медики взяли у женщины все необходимые анализы для подтверждения диагноза. Первый тест дончанки на COVID-19 оказался положительным.
- Сейчас 42-летняя женщина находится на самоизоляции. Ее самочувствие в пределах нормы, - сообщили в городской больнице.
Родные и близкие женщины сдали все необходимые анализы. Все они оказались отрицательными.
Врачи зарегистрировали в Каменске-Шахтинском пять человек больных коронавирусом.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", на Дону зарегистрировали более полутысячи зараженных. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, а 18 человек смогли вылечиться от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU