Ростовские власти разработали новую схему по застройке исторической части города

24 Апр 2020 2020-04-24T19:06:39+03:00

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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что городские власти разработали совершенно новую систему по застройке исторической части города. Она позволит более грамотного подходить к этому вопросу. С помощью новых правил, которые сейчас находятся на согласовании федеральных властей, появится возможность развивать бизнес среду, привлекать новых инвесторов и при этом не нарушать первозданный облик донской столицы.

Алексей Валентинович напомнил, что на сегодняшний день введен строгий запрет на строительство высотных домов на донской набережной. Сейчас городские власти работают над корректировкой правовых норм, чтобы там могли располагаться только кафе, рестораны, гостиницы и прочие культурные объекты.

По сегодняшним правилам, в исторической части города нельзя ничего строить и реконструировать, потому что буквально на каждом шагу памятник или объект культурного наследия. Это тормозит развитие Ростова, так как старый фонд разрушается, но вместе него ничего возвести нельзя. Именно для этого была разработана схема, которая предполагает более грамотный подход в решении этого вопроса.

- Новая система по застройке исторической части города предполагает разделение всех старых зданий на две категории. Первая - это объекты культурного наследия, такой дом может быть воссоздан исключительно в том виде, в котором он был изначально. А вторая - это здания, которые не относятся к памятникам. Их можно будет сносить, но на их месте строить только дома в похожем историческом стиле с ограниченной этажностью, - объяснил Логвиненко.

Кроме этого, утверждаются границы исторической части Ростова-на-Дону, где нельзя будет строить многоквартирные жилые дома. Это "квадрат" в пределах Нахичевани, улиц Красноармейской, Сиверса и Береговой. Здесь будут действовать ограничения по высоте зданий. Чем ближе к объектам культурного наследия - тем меньше этажность.

- Инвесторы уже заинтересовались таким подходам к работе и соответствующими перспективами. Если Минкульт утвердит предложенную схему, то в следующем году мы сможем уже приступить к строительным работам по ряду объектов. Главное - мы должны уйти от этого понятия "бизнес по-ростовски": это взять земельный участок, построить непонятное, страшное, прямоугольное здание и написать на вывеске "Торговый центр". Такого быть не должно, - обозначил глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU