Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти предложили работодателям скорректировать график

24 Апр 2020 2020-04-24T19:22:26+03:00

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Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов провел брифинг в пятницу, 24 апреля.

Глава минтранса попросил работодателей Ростова сделать рабочее расписание сотрудников более гибким. Это поможет разгрузить общественный транспорт в пиковые час и снизить количество пассажиров в общественном транспорте.

По словам руководителя, власти рассматривают возможность в добавлять количество транспорта утром и вечером.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", после начала самоизоляции на маршрутах было сокращено количество междугородних автобусов с 221 до 35, пригородных - с 316 до 180. За то время пассажиропоток на 60-80% по всему региону.

ИСТОЧНИК KP.RU