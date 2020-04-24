Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти предложили работодателям скорректировать график
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов провел брифинг в пятницу, 24 апреля.
Глава минтранса попросил работодателей Ростова сделать рабочее расписание сотрудников более гибким. Это поможет разгрузить общественный транспорт в пиковые час и снизить количество пассажиров в общественном транспорте.
По словам руководителя, власти рассматривают возможность в добавлять количество транспорта утром и вечером.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", после начала самоизоляции на маршрутах было сокращено количество междугородних автобусов с 221 до 35, пригородных - с 316 до 180. За то время пассажиропоток на 60-80% по всему региону.
ИСТОЧНИК KP.RU