2020-04-24T19:20:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области появится новая инфекционная больница

В ней будут лечиться не только пациенты с коронавирусом
Виктория Никитина
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В Ростовской области построят инфекционную больницуВ Ростовской области построят инфекционную больницуФото: Илья БОГОМОЛОВ
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В донском регионе возведут новую инфекционную больницу, которая будет рассчитана на 200 пациентов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что потребность в таком медицинском учреждении существует уже довольно давно. Он отметил, что больница будет построена не только для больных коронавирусом, но и для пациентов с другими заболеваниями.

- В данный момент идет подсчет денег, которые понадобятся для работ. Будут задействованы средства из федеральной казны, - подчеркнул Голубев.

Сейчас в регионе нет такого специализированного учреждения. Все инфекционные больницы на данный момент являются частью корпусов других учреждений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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