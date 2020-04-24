В Ростовской области работающих с больными коронавирусом пациентами врачей будут кормить бесплатно

24 Апр 2020 2020-04-24T19:35:03+03:00

В Ростовской области медиков, лечащих больных коронавирусом, будут кормить бесплатно Фото: "КП" Архив

Деньги на их питание будут выделены из регионального бюджета

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В Ростовской области медиков, которые лечат больных коронавирусом местных жителей, будут кормить бесплатно.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что деньги на эти нужды выделят из регионального бюджета. По распоряжению главы региона, будет предоставлено 1,4 миллиона рублей.

- На эти средства обеспечат питанием специалистов, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Еду они будут получать во время проживания в общежитиях, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU