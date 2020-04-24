2020-04-24T19:35:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области работающих с больными коронавирусом пациентами врачей будут кормить бесплатно

Деньги на их питание будут выделены из регионального бюджета
Виктория Никитина
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В Ростовской области медиков, лечащих больных коронавирусом, будут кормить бесплатноВ Ростовской области медиков, лечащих больных коронавирусом, будут кормить бесплатноФото: "КП" Архив
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В Ростовской области медиков, которые лечат больных коронавирусом местных жителей, будут кормить бесплатно.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что деньги на эти нужды выделят из регионального бюджета. По распоряжению главы региона, будет предоставлено 1,4 миллиона рублей.

- На эти средства обеспечат питанием специалистов, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Еду они будут получать во время проживания в общежитиях, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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