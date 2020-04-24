В Ростове продезинфицируют все пункты выдачи пропусков

24 Апр 2020 2020-04-24T20:01:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице началась дезинфекция пунктов выдачи пропусков, которые работали на базах 25 школ.

В городской администрации сообщили, что все помещения, которые были задействованы для выдачи пропусков будут тщательно обработаны антисептиками. Санобработке также будут подвергнуты дворы и фасады зданий. В обработке будут принимать участие сотрудники Донского спасательного центра.

- С сегодняшнего дня все школы будут обработаны. Мы уверены, что сотрудники Донского спасательного центра проведут дезинфекцию качественно, используя современную технику, - сообщил первый заместитель градоначальника Юрий Овчинников.

Спасатели распыляют дезрастворы при помощи профессионального оборудования. Стоит отметить, что это значительно сокращает общее время обработки. Власти также заверили, что в работе применяются современные и безопасные препараты, которые эффективно уничтожают все патогены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Войска химзащиты выйдут на дезинфекцию улиц Ростова.

Провести обработку планируется в выходные.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU