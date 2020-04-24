2020-04-24T20:01:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростове продезинфицируют все пункты выдачи пропусков

Дезинфекция будет проводиться при помощи современного оборудования
Виктория Никитина
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В Ростове пройдет дезинфекция пунктов выдачи пропусков. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-ДонуВ Ростове пройдет дезинфекция пунктов выдачи пропусков. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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В донской столице началась дезинфекция пунктов выдачи пропусков, которые работали на базах 25 школ.

В городской администрации сообщили, что все помещения, которые были задействованы для выдачи пропусков будут тщательно обработаны антисептиками. Санобработке также будут подвергнуты дворы и фасады зданий. В обработке будут принимать участие сотрудники Донского спасательного центра.

- С сегодняшнего дня все школы будут обработаны. Мы уверены, что сотрудники Донского спасательного центра проведут дезинфекцию качественно, используя современную технику, - сообщил первый заместитель градоначальника Юрий Овчинников.

Спасатели распыляют дезрастворы при помощи профессионального оборудования. Стоит отметить, что это значительно сокращает общее время обработки. Власти также заверили, что в работе применяются современные и безопасные препараты, которые эффективно уничтожают все патогены.

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Провести обработку планируется в выходные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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