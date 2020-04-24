2020-04-24T20:09:55+03:00
Общество

Многоуровневые парковки и продление набережной: ростовские власти высказались на волнующие всех темы

Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко рассказал, как могут выглядеть "стоянки будущего" и когда расширят донскую набережную
Дадаян Давид
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Кроме этого, идет работа над созданием канатной дороги, которая свяжет левый и правый берега Дона. Фото: администрация РостоваКроме этого, идет работа над созданием канатной дороги, которая свяжет левый и правый берега Дона. Фото: администрация Ростова
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Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поделился планам, которые поставила перед собой городская власть в решении злободневных проблем. Речь идет об организации новых парковок и продлении донской набережной, о чем было сказано немало.

Алексей Валентинович признался, что строить большие паркинги в центре донской столицы просто негде. Однако, решение все таки есть.

- Мы сегодня прорабатываем с инвесторами вопрос строительства карусельных парковок. Но их появление также возможно только после одобрения министерством культуры РФ предложенной нами схемы по уменьшению санитарных зон вокруг объектов культурного наследия и сносу аварийных зданий, - рассказал глава администрации.

Многих ростовчан также волнует вопрос: когда же продлят набережную и сделают ее еще более удобной для жителей. Это очень актуальная тема, так как приближается лето - пора, когда сотни людей проводят свободное время у реки и наслаждаются донскими видами. Стало известно, что проект уже стартовал. Он подразумевает создание пешеходной зоны на Театральном спуске.

- Мы уже провели конкурсную процедуру, определили проектировщиков и уже делаем проект планировки, который должны завершить работу до конца 2020 года, - отметил Логвиненко.

От также добавил, что ширина пешеходной зоны будет 60 метров - места хватит всем. Кроме этого, тот перепад в высоте, а именно 40 метров, который окажется в реконструируемой зоне, будет использован под строительство многоуровневой бесплатной парковки, где люди смогут оставлять свои автомобили. На ее крыше расположится смотровая площадка, куда можно будет подняться на лифте.

- Также нужно связать правый и левый берега Дона. И это тоже отражено в проекте, который находится в работе: у нас должна появиться канатная дорога с небольшими вагончиками, что позволит быстро перемещаться с одного берега на другой, - подчеркнул Алексей Валентинович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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