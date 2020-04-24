2020-04-24T20:42:11+03:00
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Вернувшиеся из Москвы казаки Всевеликого войска Донского помещены на самоизоляцию

На самоизоляции они проведут две недели
Виктория Никитина
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Вернувшихся из Москвы казаков поместили на самоизоляциюВернувшихся из Москвы казаков поместили на самоизоляциюФото: "КП" Архив
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Вернувшихся из Москвы казаков Всевеликого войска Донского, которые готовились к параду Победы, поместили на самоизоляцию.

Ближайшие две недели им предстоит провести, будучи запертыми в стенах Шахтинского казачьего кадетского корпуса. Казаки прошли только первый этап подготовки к параду Победы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Всё было в точности, как на параде: такая же по размерам площадь, разметка, проезд боевой техники, пролет авиации, объезд колонн. Мы и кубанцы шагали двумя коробками, представляя все казачество России, и сейчас по праву горды, что выдержали первое испытание — остались в сводном расчёте, - отметил войсковой атаман Виталий Бобыльченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Вернувшиеся из Москвы казаки Всевеликого войска Донского помещены на самоизоляцию
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