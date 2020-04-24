В Ростовской области врачам категорически не хватает медицинских масок и перчаток
В Ростовской области сообщили, что врачам не достает средств индивидуальной защиты.
Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области. По его словам, во многих медицинских учреждениях зафиксирована нехватка масок и перчаток.
- Выявлялись нарушения: несоблюдение персоналом биологической безопасности, неиспользование средств индивидуальной защиты, отсутствие респираторов, отмечены случаи работы без медицинских масок, перчаток, без высоких бахил, что в последующем увеличило риск заражения пациентов и персонала, - говорится в постановлении главного санитарного врача.
Он порекомендовал чиновникам выделить дополнительные средства на оснащения больниц.
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ИСТОЧНИК KP.RU