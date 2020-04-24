2020-04-24T22:01:34+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ростовской области врачам категорически не хватает медицинских масок и перчаток

Это может увеличить число зараженных пациентов и медиков
Виктория Никитина
Поделиться:
Комментарии: comments1
Донским медикам не хватает масок и перчатокДонским медикам не хватает масок и перчатокФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Ростовской области сообщили, что врачам не достает средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области. По его словам, во многих медицинских учреждениях зафиксирована нехватка масок и перчаток.

- Выявлялись нарушения: несоблюдение персоналом биологической безопасности, неиспользование средств индивидуальной защиты, отсутствие респираторов, отмечены случаи работы без медицинских масок, перчаток, без высоких бахил, что в последующем увеличило риск заражения пациентов и персонала, - говорится в постановлении главного санитарного врача.

Он порекомендовал чиновникам выделить дополнительные средства на оснащения больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростовской области: защитные маски начнут шить в Шахтах.

В условиях коронавируса два местных предприятия выступили с такой инициативой.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области врачам категорически не хватает медицинских масок и перчаток
Вернувшиеся из Москвы казаки Всевеликого войска Донского помещены на самоизоляцию
Многоуровневые парковки и продление набережной: ростовские власти высказались на волнующие всех темы
В Ростове продезинфицируют все пункты выдачи пропусков
В Ростовской области работающих с больными коронавирусом пациентами врачей будут кормить бесплатно
В Ростовской области появится новая инфекционная больница
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: власти предложили работодателям скорректировать график
Ростовские власти разработали новую схему по застройке исторической части города
У медсестры больницы в Ростовской области подозревают коронавирус
Ростовчанин пожаловался на работающих без индивидуальных средств защиты ДПС-ников
В Ростове в Кумженской роще горит сухая трава
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: торговец пропусками нового образца может сесть в тюрьму на два года
Алексей Логвиненко: "Основные задачи на 2020 год будут выполнены"
"Наша задача - помочь людям": Алексей Логвиненко рассказал, что делает городская власть для жителей в период самоизоляции
Опасней коронавируса: в Ростовской области после пандемии COVID-19 ожидается вспышка ВИЧ-инфекции
Как в Ростове-на-Дону будут выдавать пенсии на майские праздники 2020
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: в автобусах пассажиропоток снизился на 80%
Ростовчанин присвоил 80 тысяч рублей своего коллеги
В Ростовской области работника подозревают в краже рыбы на 17 миллионов рулей
В Ростовской области пограничники задержали браконьеров с уловом на 1,5 миллиона рублей
Самоизоляция в Ростове-на-Дону 2020: более 250 протоколов составлено на нарушителей за сутки
Жителям Ростовской области предлагают оценить работу управляющих компаний