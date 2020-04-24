В Ростовской области врачам категорически не хватает медицинских масок и перчаток

24 Апр 2020 2020-04-24T22:01:34+03:00

Донским медикам не хватает масок и перчаток Фото: "КП" Архив

Это может увеличить число зараженных пациентов и медиков

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области сообщили, что врачам не достает средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщил главный санитарный врач Ростовской области. По его словам, во многих медицинских учреждениях зафиксирована нехватка масок и перчаток.

- Выявлялись нарушения: несоблюдение персоналом биологической безопасности, неиспользование средств индивидуальной защиты, отсутствие респираторов, отмечены случаи работы без медицинских масок, перчаток, без высоких бахил, что в последующем увеличило риск заражения пациентов и персонала, - говорится в постановлении главного санитарного врача.

Он порекомендовал чиновникам выделить дополнительные средства на оснащения больниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростовской области: защитные маски начнут шить в Шахтах.

В условиях коронавируса два местных предприятия выступили с такой инициативой.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU