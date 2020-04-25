Пошел на кражу ради еды: в ростовском супермаркете заметили воришку колбасы
В Ростове-на-Дону, в Ленинском районе города, в одном из супермаркетов орудовал воришка. Парень попал на камеру видеонаблюдения.
Злоумышленник зашел в мясной отдел, открыл холодильник, выбрал нарезки с мясом и колбасой, засунул все в штаны и ушел. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов.
Пост собрал десятки комментариев. Как ни странно, но подписчики в основной своей массе не обвиняют злоумышленника.
Люди сошлись во мнении, что парня на столь неблаговидный поступок толкнула самоизоляция и карантин.
Ростовчане предположили, что парень остался без работы и средств к существованию, поэтому совершил такой проступок.
ИСТОЧНИК KP.RU