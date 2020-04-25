2020-04-25T08:52:08+03:00
Происшествия

Пошел на кражу ради еды: в ростовском супермаркете заметили воришку колбасы

Мужчина спрятал продукты в штаны
Иван ТИМОФЕЕВ
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Воришка попал на камеры видеонаблюдения. Фото: "Ростов главный-новости Ростова-на-Дону"Воришка попал на камеры видеонаблюдения. Фото: "Ростов главный-новости Ростова-на-Дону"
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В Ростове-на-Дону, в Ленинском районе города, в одном из супермаркетов орудовал воришка. Парень попал на камеру видеонаблюдения.

Злоумышленник зашел в мясной отдел, открыл холодильник, выбрал нарезки с мясом и колбасой, засунул все в штаны и ушел. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов.

Пост собрал десятки комментариев. Как ни странно, но подписчики в основной своей массе не обвиняют злоумышленника.

Люди сошлись во мнении, что парня на столь неблаговидный поступок толкнула самоизоляция и карантин.

Ростовчане предположили, что парень остался без работы и средств к существованию, поэтому совершил такой проступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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