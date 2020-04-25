Ростовчанка пожаловалась на огромные очереди в областной больнице

25 Апр 2020 2020-04-25T09:25:14+03:00

По ее словам, больные часами ожидают прием у узких специалистов

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Жительница Ростова-на-Дону, Мария Мазурок, выложила на своей странице в соцсети пост о ситуации в областной клинической больнице. По ее словам, в крыле, где наблюдаются люди с гематологическими проблемами, - огромные очереди.

Чтобы попасть на прием к узким специалистам в областной клинической больнице Ростова, больным приходится часами стоять в тесном помещении.

- В небольшой комнатке перед кабинетом люди набиты, как селедки в бочке. Там фотографировать не стала, ибо градус напряжения был такой, что мог вызвать нежелательные последствия. Разве так должна выглядеть организация приема у врачей при пандемии вируса, --задается вопросом женщина.

В комментариях ростовчане отметили, что такие очереди наблюдают только в областной больнице, в поликлиниках работа организована лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU