2020-04-25T10:28:57+03:00
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В Ростове-на-Дону действие проездных продлят на месяц

Это касается тех, кто приобрел проездные на апрель
Иван ТИМОФЕЕВ
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Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов провел брифинг для журналистов.Фото:правительство Ростовской областиМинистр транспорта Ростовской области Андрей Иванов провел брифинг для журналистов.Фото:правительство Ростовской области
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Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов заявил, что действие социальных проездных, которые люди приобрели на апрель, будет продлено на месяц. Сейчас этот вопрос прорабатывается ведомством совместно с минтрудом.

- Льготники, которые успели купить социальный проездной билет на апрель и не смогли им воспользоваться, получат возможность сделать это в следующем месяце. Совместно с минтрудом мы сейчас прорабатываем данный вопрос. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время, — отметил Андрей Иванов.

Также министр рассказал, что пассажиропоток на некоторых направлениях снизился на 80 процентов. По этой причине в регионе сократилось число автобусных маршрутов. Из 221 междугороднего маршрута работают 35, из 316 пригородных осталось 180.

ИСТОЧНИК KP.RU

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