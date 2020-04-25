В Ростове-на-Дону действие проездных продлят на месяц
Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов заявил, что действие социальных проездных, которые люди приобрели на апрель, будет продлено на месяц. Сейчас этот вопрос прорабатывается ведомством совместно с минтрудом.
- Льготники, которые успели купить социальный проездной билет на апрель и не смогли им воспользоваться, получат возможность сделать это в следующем месяце. Совместно с минтрудом мы сейчас прорабатываем данный вопрос. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время, — отметил Андрей Иванов.
Также министр рассказал, что пассажиропоток на некоторых направлениях снизился на 80 процентов. По этой причине в регионе сократилось число автобусных маршрутов. Из 221 междугороднего маршрута работают 35, из 316 пригородных осталось 180.
ИСТОЧНИК KP.RU