Нужна помощь: на Дону пропал 83-летний пенсионер

25 Апр 2020 2020-04-25T11:17:33+03:00

Мужчина вышел из дома 23 апреля. С тех пор известий о нем нет. Фото: из архива семьи

Мужчина ушел из дома несколько дней назад и не вернулся

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В Ростовской области полиция разыскивает 83-летнего пенсионера. Житель Мясниковского района, Экизов Шварт Танелович, вышел из дома 23 апреля и не вернулся. С тех пор известий о нем не было.

- Приметы: на вид 70 лет, рост 173 см, плотного телосложения, лысый, глаза карие. Был одет: куртка коричневого цвета, черные джинсы, черная обувь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В ведомстве попросили всех, кто располагает какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщить в

ИСТОЧНИК KP.RU