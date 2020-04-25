«Выносил мусор и вдруг увидел…»: ростовчанин испытал шок, выбрасывая бытовые отходы

25 Апр 2020 2020-04-25T13:07:52+03:00

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Сегодня, 25 апреля, в городском паблике житель донской столицы опубликовал пост, в котором рассказал о необычной находке.

Мужчина выбрасывал мусор и случайно заметил в контейнере репродукции известных художников.

- Выносил мусор и вдруг увидел... Испытал шок! Или это уже норма? – задается вопросом Юрий Круглов.

Картины мужчина достал из жбана, отмыл их и передал в ближайшую школу.

Пост собрал несколько десятков комментариев.

- Автор работник «Лувра» что ли, - написал в шутку один из пользователей.

- Просто среди нас еще есть люди, которых коробит вид выброшенных книг, продуктов питания и даже репродукций картин. Взять домой не у всех есть возможность, как и не у всех есть дачи, - заступился за ростовчанина другой подписчик группы.

ИСТОЧНИК KP.RU