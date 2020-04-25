«Выносил мусор и вдруг увидел…»: ростовчанин испытал шок, выбрасывая бытовые отходы
Сегодня, 25 апреля, в городском паблике житель донской столицы опубликовал пост, в котором рассказал о необычной находке.
Мужчина выбрасывал мусор и случайно заметил в контейнере репродукции известных художников.
- Выносил мусор и вдруг увидел... Испытал шок! Или это уже норма? – задается вопросом Юрий Круглов.
Картины мужчина достал из жбана, отмыл их и передал в ближайшую школу.
Пост собрал несколько десятков комментариев.
- Автор работник «Лувра» что ли, - написал в шутку один из пользователей.
- Просто среди нас еще есть люди, которых коробит вид выброшенных книг, продуктов питания и даже репродукций картин. Взять домой не у всех есть возможность, как и не у всех есть дачи, - заступился за ростовчанина другой подписчик группы.
ИСТОЧНИК KP.RU