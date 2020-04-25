Медсестры из ЦГБ подверглись критике за селфи в защитных костюмах

25 Апр 2020 2020-04-25T15:11:44+03:00

Врачи и медсестры сегодня - на передовой. Фото - соцсети

Ростовчане решили, что пандемия – не время для постов в соцсетях

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Сегодня, 25 апреля, в городском паблике появилась фотография медсестер ЦГБ. На снимки – очаровательные девушки в защитных костюмах.

Казалось бы, ничего предосудительного. Но вот реакция подписчиков группы оказалась неоднозначной.

Многие пользователи раскритиковали медработниц.

- Даже в такой ситуации лишь бы сфоткаться для инсты?! Что за нарочная показуха. – написал пользователь под ником Солидный мужчина.

- Как говорил мой знакомый про ЦГБ, нужно много здоровья, чтобы там лечится. Выводы делайте сами, - отметил другой комментатор.

ИСТОЧНИК KP.RU