2020-04-25T17:06:19+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ревнивая жена испортила «Лексус» соперницы

Женщина исписала автомобиль белой краской
Иван ТИМОФЕЕВ
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В ЖК "Екатерининский" жена исписала машину любовницы мужа. Фото: соцсетиВ ЖК "Екатерининский" жена исписала машину любовницы мужа. Фото: соцсети
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В ЖК «Екатерининский» любовный треугольник привел к тому, что ростовчанка испортила элитную иномарку. Ревнивая жена ночью разрисовала «Лексус» соперницы возле дома 1Г, а рядом написала послание на асфальте.

- Утром все надписи как-то замылили, даже на машине сделали мазню, - рассказали в соцсетях очевидцы.

Кстати, автор поста, размещенного в группе, задался вопросом: «Какой смысл мстить другой женщине, если виноват мужчина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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