Крыло Перинатального центра закрыли на карантин после того, как женщина с коронавирусом родила ребенка

25 Апр 2020 2020-04-25T17:27:32+03:00

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В Ростове, в перинатальном центре, на карантин закрыли крыло здания. Это произошло после того, как женщина с коронавирусом родила там ребенка.

- С 20 апреля все беременные женщины в 38 недель беременности проходят исследование на коронавирусную инфекцию. У женщины без проявлений заболевания был проведен забор мазка. На следующий день, после сдачи биоматериала, она была госпитализирована в ПЦ по медицинским показаниям. И там родоразрешена. На следующий день, после госпитализации пришёл положительный результат исследования. Женщина с ребёнком были выведены из перинатального центра. Определён круг лиц, контактировавших с ней, - рассказали в пресс-службе областного минздрава.

В ведомстве отметили, что женщина и ребёнок чувствую себя хорошо. Но до окончания эпидрасследования соблюдаются все карантинные мероприятия.

Жизни и здоровью пациентов центра ничего не угрожает.

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В Ростовской области сохраняется тенденция роста заболеваемости коронавирусом, заявил главный санитарный врач донского региона Евгений Ковалев.

На 25 апреля 2020 года число заболевших увеличилось на 51 человека. Таким образом, на Дону на сегодняшний коронавирусом болеют 584 человек. 37 человек выздоровели. К сожалению, в Ростовской области зарегистрирован первый случай смерти от новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU