В Ростовской области все чаще коронавирусом заражаются на рабочих местах

25 Апр 2020 2020-04-25T17:48:22+03:00

На пяти предприятиях за несколько дней сотрудники заболели covid-19

Изменить размер текста: A A

Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сегодня, 25 апреля, на заседании оперативного штаба заявил, что за три дня на пяти донских предприятиях выявлены случаи заражения коронавирусом.

Названия организаций не разглашаются. Известно, что это три пищевых предприятия, один случай выявили в социальном учреждении и ещё один — на текстильном предприятии.

- Границы очагов расширяются. Руководителям предприятий, которые постоянно обращаются, чтобы им разрешили работу, нужно исполнять требования, которые им направляются, — сказал Ковалев.

Отметим, что на сегодняшний день на Дону около 600 зараженных коронавирусом. Один человек скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU