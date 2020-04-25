2020-04-25T17:48:22+03:00
Общество

В Ростовской области все чаще коронавирусом заражаются на рабочих местах

На пяти предприятиях за несколько дней сотрудники заболели covid-19
Иван ТИМОФЕЕВ
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На Дону - тяжелая ситуация с заболеваемостьюНа Дону - тяжелая ситуация с заболеваемостьюФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сегодня, 25 апреля, на заседании оперативного штаба заявил, что за три дня на пяти донских предприятиях выявлены случаи заражения коронавирусом.

Названия организаций не разглашаются. Известно, что это три пищевых предприятия, один случай выявили в социальном учреждении и ещё один — на текстильном предприятии.

- Границы очагов расширяются. Руководителям предприятий, которые постоянно обращаются, чтобы им разрешили работу, нужно исполнять требования, которые им направляются, — сказал Ковалев.

Отметим, что на сегодняшний день на Дону около 600 зараженных коронавирусом. Один человек скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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