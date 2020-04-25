В Ростове-на-Дону завершился «месячник чистоты»

25 Апр 2020 2020-04-25T18:51:26+03:00

В городе провели уборку на проблемных объектах

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Сегодня, 25 апреля, в рамках общеобластного субботника администрациями всех районов города Ростова-на-Дону и коммунальными службами проведена генеральная уборка «проблемных» объектов, ликвидации свалочных очагов.

Был собран и вывезен мусор, обрезке поросли, помыли фасады зданий, выгребли газоны, привели в порядок дворовые территории.

- За минувший период «Месячника чистоты» в Ростове выполнен большой объем работ по приведению территории в порядок, проведены 4 общегородских субботника и 1 областного значения.

Стараниями коммунальных служб города город заметно преобразился: были ликвидированы свалочные очаги, убрана подбордюрная часть дорог, приведены в порядок газоны, фасады, вымыты остановочные комплексы, побелены деревья и другие благоустроительные работы, - сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Мария Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU