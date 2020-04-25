В Ростове-на-Дону иномарка столкнулась с другой машиной, а после протаранила столб
ЧП произошло на Белорусской
ЧП произошло на Белрусской. Фото: соцсети
Изменить размер текста:
В Ростове-на-Дону сегодня, 25 апреля, в 16:20, на улице Белорусская, 77 произошла серьезная авария.
Автомобиль «Киа Соренто» столкнулся с «Ауди». От удара «Киа» отбросило на опору ЛЭП, а «Ауди» - на «Киа».
- В результате ДТП никто не пострадал, авто получили механические повреждения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU