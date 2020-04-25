2020-04-25T19:17:25+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону иномарка столкнулась с другой машиной, а после протаранила столб

ЧП произошло на Белорусской
Иван ТИМОФЕЕВ
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ЧП произошло на Белрусской. Фото: соцсетиЧП произошло на Белрусской. Фото: соцсети
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В Ростове-на-Дону сегодня, 25 апреля, в 16:20, на улице Белорусская, 77 произошла серьезная авария.

Автомобиль «Киа Соренто» столкнулся с «Ауди». От удара «Киа» отбросило на опору ЛЭП, а «Ауди» - на «Киа».

- В результате ДТП никто не пострадал, авто получили механические повреждения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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