В Ростове-на-Дону иномарка столкнулась с другой машиной, а после протаранила столб

25 Апр 2020 2020-04-25T19:17:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону сегодня, 25 апреля, в 16:20, на улице Белорусская, 77 произошла серьезная авария.

Автомобиль «Киа Соренто» столкнулся с «Ауди». От удара «Киа» отбросило на опору ЛЭП, а «Ауди» - на «Киа».

- В результате ДТП никто не пострадал, авто получили механические повреждения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU