2020-04-26T09:11:34+03:00
Происшествия

В Ростовской области иномарка врезалась в дорожное ограждение

Один человек погиб, еще один ранен
Иван ТИМОФЕЕВ
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Машина превратилась в груду металла. Фото: соцсетиМашина превратилась в груду металла. Фото: соцсети
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Сегодня, 26 апреля, около четырех часов утра, в Ростовской области произошло серьезной ДТП. На трассе М-4 «Дон», недалеко от Ольгинской, водитель «Фольксвагена Туарег» не справился с управлением. Машину занесло на обочину, и она на скорости врезалась в дорожное ограждение. Удар был такой силы, что авто превратилось в груду металла.

Как сообщили очевидцы, водитель получил травмы, но выжил. А вот пассажир погиб на месте происшествия.

Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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