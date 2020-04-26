В Ростовской области иномарка врезалась в дорожное ограждение
Один человек погиб, еще один ранен
Машина превратилась в груду металла. Фото: соцсети
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Сегодня, 26 апреля, около четырех часов утра, в Ростовской области произошло серьезной ДТП. На трассе М-4 «Дон», недалеко от Ольгинской, водитель «Фольксвагена Туарег» не справился с управлением. Машину занесло на обочину, и она на скорости врезалась в дорожное ограждение. Удар был такой силы, что авто превратилось в груду металла.
Как сообщили очевидцы, водитель получил травмы, но выжил. А вот пассажир погиб на месте происшествия.
Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU