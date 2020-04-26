Ростовские гандболистки стали победительницами чемпионата России в восьмой раз

26 Апр 2020 2020-04-26T11:04:31+03:00

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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал победителем Суперлиги Париматч 2019/20. Сегодня на исполкоме Федерации гандбола России, который прошел в режиме видеосвязи, было решено досрочно завершить сезон из-за распространения коронавируса.

- Распределить призовые места было решено по итогам предварительного этапа. Донские красавицы по праву заслужили победу в этом соревновании: они отыграли 22 матча, из которых победили в 21, а одну встречу завершили вничью. Из года в год они доказывают всей стране, что они достойные соперники и отличные игроки: всего клуб становился победителем чемпионата России восемь раз, подряд последние четыре года, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Второе место в чемпионате заняла тольяттинская «Лада», третье – московский ЦСКА.

ИСТОЧНИК KP.RU