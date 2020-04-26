Большинство людей дома: индекс самоизоляции в Ростове составил почти 4 балла

26 Апр 2020 2020-04-26T11:26:42+03:00

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Сегодня, 26 апреля, по данным «Яндекса», индекс самоизоляции в донской столице составил 3,9 баллов из максимальных пяти. Сегодняшний показатель говорит о том, что большинство людей остаются дома, даже несмотря на хорошую погоду.

А вот в соседнем, Краснодарском крае, с самоизоляцией немного хуже. Индекс 3,7.

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс самоизоляции 4,1 и 3,9 соответственно.

Отметим, режим всеобщей самоизоляции в донской столице ввели 31 марта. Чуть позже он был ужесточен из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU