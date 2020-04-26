На оснащение донских больниц из бюджета выделили три миллиона рублей

26 Апр 2020 2020-04-26T12:08:06+03:00

Рассказываем, что именно купят на эти деньги

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Губернатор Василий Голубев распорядился направить из областного бюджета почти 3 млн рублей для учреждений здравоохранения Дона.

- Для Ростовской областной клинической больницы предусмотрено 1,3 млн рублей на приобретение сплит-систем и операционного стола, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Бюджетные ассигнования также пойдут на закупку медицинского оборудования для ЦГБ, БСМП-2 и поликлиники №12 в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU