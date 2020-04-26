2020-04-26T13:31:32+03:00
Общество

В Ростовской области детские сады будут закрыты до особого распоряжения

Дата возобновления работы учреждений не называется
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Детсады в области по-прежнему остаются закрытыми. Фото: пресс-служба правительства регионаДетсады в области по-прежнему остаются закрытыми. Фото: пресс-служба правительства региона
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 апреля, Василий Голубев внес изменение в ранее принятое постановление областного правительства, регламентирующего жизнь региона в условиях самоизоляции.

Из документа следует, что детские сады не будут работать до особого распоряжения. Дата, когда малыши смогут пойти в сад, остается неизвестной.

- Из действовавшего ранее постановления исключена конкретная дата, до которой приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Также теперь разрешено передвижение к месту работы и обратно части работников тех организаций и предприятий, чья деятельность ранее была приостановлена. Уточняется, что это работники, которые обеспечивают охрану и техническое содержание зданий и сооружений, начисление и выплату зарплаты.

Кроме того, список непродовольственных товаров первой необходимости пополнен семенами, саженцами, посадочным материалом, садово-огородной техникой и инвентарем, удобрениями и средствами защиты растений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество заболевших в Ростовской области достигло почти 700 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 апреля 2020 года: рассказываем, сколько человек заболело

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 26 апреля 2020 года: количество заразившихся covid-19 продолжает расти. За сутки опасным вирусом заразились еще 65 человек. Таким образом, от коронавиурса сейчас лечатся 649 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области девушка списала со счета знакомого деньги, пока тот отвлекся
Разрешили продавать саженцы: в Ростове расширили список товаров первой необходимости
В Ростовской области детские сады будут закрыты до особого распоряжения
Украл телевизор и системный блок: в Ростове-на-Дону задержали квартирного вора
На оснащение донских больниц из бюджета выделили три миллиона рублей
Большинство людей дома: индекс самоизоляции в Ростове составил почти 4 балла
Ростовские гандболистки стали победительницами чемпионата России в восьмой раз
В Ростовской области иномарка врезалась в дорожное ограждение
В Ростове-на-Дону иномарка столкнулась с другой машиной, а после протаранила столб
В Ростове-на-Дону завершился «месячник чистоты»
В Ростовской области все чаще коронавирусом заражаются на рабочих местах
Крыло Перинатального центра закрыли на карантин после того, как женщина с коронавирусом родила ребенка
В Ростове-на-Дону ревнивая жена испортила «Лексус» соперницы
Медсестры из ЦГБ подверглись критике за селфи в защитных костюмах
«Выносил мусор и вдруг увидел…»: ростовчанин испытал шок, выбрасывая бытовые отходы
Нужна помощь: на Дону пропал 83-летний пенсионер
В Ростове-на-Дону действие проездных продлят на месяц
Ростовчанка пожаловалась на огромные очереди в областной больнице
Пошел на кражу ради еды: в ростовском супермаркете заметили воришку колбасы
В Ростовской области врачам категорически не хватает медицинских масок и перчаток
Вернувшиеся из Москвы казаки Всевеликого войска Донского помещены на самоизоляцию