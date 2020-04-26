В Ростовской области детские сады будут закрыты до особого распоряжения

26 Апр 2020 2020-04-26T13:31:32+03:00

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Сегодня, 26 апреля, Василий Голубев внес изменение в ранее принятое постановление областного правительства, регламентирующего жизнь региона в условиях самоизоляции.

Из документа следует, что детские сады не будут работать до особого распоряжения. Дата, когда малыши смогут пойти в сад, остается неизвестной.

- Из действовавшего ранее постановления исключена конкретная дата, до которой приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Также теперь разрешено передвижение к месту работы и обратно части работников тех организаций и предприятий, чья деятельность ранее была приостановлена. Уточняется, что это работники, которые обеспечивают охрану и техническое содержание зданий и сооружений, начисление и выплату зарплаты.

Кроме того, список непродовольственных товаров первой необходимости пополнен семенами, саженцами, посадочным материалом, садово-огородной техникой и инвентарем, удобрениями и средствами защиты растений.

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ИСТОЧНИК KP.RU