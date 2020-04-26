Разрешили продавать саженцы: в Ростове расширили список товаров первой необходимости
Сегодня, 26 апреля, Василий Голубев внес изменение в ранее принятое постановление областного правительства, регламентирующего жизнь региона в условиях самоизоляции.
Теперь к непродовольственным товарам первой необходимости добавили семена, саженцы, посадочные материалы, садово-огородную технику и инвентарь, удобрения и средства защиты растений.
А это значит, что торговые точки, специализирующиеся на сбыте этой линейки продукции, возобновят свою работу.
Также теперь разрешено передвижение к месту работы и обратно части работников тех организаций и предприятий, чья деятельность ранее была приостановлена. Уточняется, что это работники, которые обеспечивают охрану и техническое содержание зданий и сооружений, начисление и выплату зарплаты.
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Дата возобновления работы учреждений не называется
Сегодня, 26 апреля, Василий Голубев внес изменение в ранее принятое постановление областного правительства, регламентирующего жизнь региона в условиях самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU