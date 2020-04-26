Разрешили продавать саженцы: в Ростове расширили список товаров первой необходимости

26 Апр 2020 2020-04-26T13:43:26+03:00

В региональном правительстве внесли коррективы в действующий режим самоизоляции

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Сегодня, 26 апреля, Василий Голубев внес изменение в ранее принятое постановление областного правительства, регламентирующего жизнь региона в условиях самоизоляции.

Теперь к непродовольственным товарам первой необходимости добавили семена, саженцы, посадочные материалы, садово-огородную технику и инвентарь, удобрения и средства защиты растений.

А это значит, что торговые точки, специализирующиеся на сбыте этой линейки продукции, возобновят свою работу.

Также теперь разрешено передвижение к месту работы и обратно части работников тех организаций и предприятий, чья деятельность ранее была приостановлена. Уточняется, что это работники, которые обеспечивают охрану и техническое содержание зданий и сооружений, начисление и выплату зарплаты.

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Дата возобновления работы учреждений не называется

Сегодня, 26 апреля, Василий Голубев внес изменение в ранее принятое постановление областного правительства, регламентирующего жизнь региона в условиях самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU