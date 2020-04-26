2020-04-26T15:09:12+03:00
Происшествия

В Ростовской области девушка списала со счета знакомого деньги, пока тот отвлекся

Подозреваемую задержали
Иван ТИМОФЕЕВ
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В отношении подозреваемой возбудили уголовное делоВ отношении подозреваемой возбудили уголовное делоФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В дежурную часть отдела полиции по Мартыновскому району обратился местный житель. Мужчина пояснил, что с его счета кто-то писал восемь тысяч рублей.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установили и задержали 24-летнюю жительницу Мартыновского района, ранее судимую за кражи.

- Оказалось, что злоумышленница ранее была знакома с потерпевшим. Женщина пришла к нему в гости, и пока хозяин отвлекся, взяла его телефон, перевела 8 тысяч себе на счет и вернула телефон на место. После ухода знакомой, спустя

Время, мужчина обнаружил пропажу и заявил об этом в полицию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ей избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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