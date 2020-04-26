2020-04-26T17:41:55+03:00
Коронавирус Covid-19

На Дону в студенческом общежитии ввели карантин из-за заболевшего коронавирусом студента

Заболевший чувствует себя удовлетворительно
Иван ТИМОФЕЕВ
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Почти 700 человек болеют коронавирусомПочти 700 человек болеют коронавирусомФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Сегодня, 26 апреля, стало известно, что covid-19 выявили у студента НПИ. Как сообщили в региональном правительстве, в настоящее время Роспотребнадзор определяет круг контактных лиц. Медицинские работники проводят их осмотр и забор анализов.

- Пациент госпитализируется в ЦГБ Ростова, - прокомментировали в правительстве региона.

Студенческое общежитие, в котором проживал студент, закрыто на карантин.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что за сутки опасным вирусом заразились еще 65 человек. Таким образом, от коронавиурса сейчас лечатся 649 человек.

40 человек выздоровели, один скончался. Умершему было всего 34 года. Он приехал в Ростов из Китая, чтобы спастись от заражения. Но, увы, планам не суждено было сбыться.

- На стационарном лечении находятся 125 человек. В тяжелом состоянии пять пациентов. В обсервации – 34 человека Получившие положительные тесты за последние сутки проживают в 19 городах и районах Ростовской области, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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