2020-04-26T18:45:09+03:00
Происшествия

У жительницы Ростовской области в детском магазине украли кошелек

В нем находились 55 тысяч рублей
Иван ТИМОФЕЕВ
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Полицейские задержали воришкуПолицейские задержали воришкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию по Егорлыкскому району обратилась женщина, которая сообщила о том, что из ее сумки пропал кошелек с деньгами.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали 27-летнюю жительницу Омской области. Как оказалось, потерпевшая поставила сумку на пол и стала выбирать вещи в детском магазине. Злоумышленница, проходя мимо, увидела сумку без присмотра и забрала кошелек с деньгами.

Сумма украденного составила около 55 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело стать «Кража». В настоящее время подозреваемая заключена под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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