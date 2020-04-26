2020-04-26T20:02:16+03:00
Происшествия

В Новочеркасске с телефонной вышки украли батареи

Подозреваемого задержали
Иван ТИМОФЕЕВ
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В отношении подозреваемого завели делоВ отношении подозреваемого завели делоФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В отдел полиции «Новочеркасское» обратился сотрудник организации, обслуживающей телефонные вышки. Заявитель пояснил, что неизвестный украл четыре аккумуляторные батареи.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали 27-летнего гуковчанина. Как выяснили оперативники, злоумышленник вскрыл ломиком металлический ящик, находящийся под вышкой, и украл оттуда четыре аккумуляторные батареи, принадлежащие одной из телефонных компаний. Общая сумма украденного составила около 50 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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