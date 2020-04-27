Пожар в 300 "квадратов" в центре Ростова тушат 92 огнеборца

27 Апр 2020 2020-04-27T08:15:05+03:00

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В центре Ростова ранним утром вспыхнула нежилая постройка.

Инцидент произошел сегодня, 27 апреля, на улице Шаумяна в доме №108. Это было трехэтажное неэксплуатируемое здание. Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 4:35 утра. Спасатели отмечают, что из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на кровлю здания. Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров, ему присвоен третий ранг сложности.

- К тушению пожара от МЧС привлечены 92 человека личного состава и 21 единица техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели МЧС заранее эвакуировали из соседнего дома 10 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU