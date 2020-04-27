2020-04-27T08:41:05+03:00
Общество

"Без людей вода очистилась": в реку Темерник вернулась крупная рыба

Произошедшее очень удивило горожан
Виктория Никитина
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В Темерник вернулась рыба. Фото: соцсетиВ Темерник вернулась рыба. Фото: соцсети
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В один из самых загрязняненных ранее водоемов донской столицы во время действия режима самоизоляции стала постепенно возвращаться рыба.

Этот факт стал крайне удивительным для местных жителей. По их мнению, река Темерник уже долгое время является необитаемой, а если какие-то водоплавающие в ней все-таки жили, то уж в пищу употреблять их точно было нельзя. Но вчера в одном из городских пабликов появилась фотография довольно крупной рыбины, проплывающей по этой самой речушке.

- Без людей вода очистилась и в Темерник вернулась рыба, - написал автор снимка.

Подписчики тут же стали выдвигать предположения о породе рыбы. По мнению большинства, это мог быть сом или толстолобик. Но были и те, кто предположил, что одна из тех рыб, которая реку-то и не покидала. Но, разумеется, в комментариях и без юмора не обошлось.

«А в Украину вернулся Саакашвили», «Скоро и дельфины вернутся», «А потом и динозавры», - посоревновались в остроумии ростовчане.

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К 2022 году река Темерник в Ростове-на-Дону станет природным парком.

Губернатор Василий Голубев призвал чиновников ускориться с приведением этой территории в порядок, чтобы они и сами смогли там гулять на пенсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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