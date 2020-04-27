"Без людей вода очистилась": в реку Темерник вернулась крупная рыба

27 Апр 2020 2020-04-27T08:41:05+03:00

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В один из самых загрязняненных ранее водоемов донской столицы во время действия режима самоизоляции стала постепенно возвращаться рыба.

Этот факт стал крайне удивительным для местных жителей. По их мнению, река Темерник уже долгое время является необитаемой, а если какие-то водоплавающие в ней все-таки жили, то уж в пищу употреблять их точно было нельзя. Но вчера в одном из городских пабликов появилась фотография довольно крупной рыбины, проплывающей по этой самой речушке.

- Без людей вода очистилась и в Темерник вернулась рыба, - написал автор снимка.

Подписчики тут же стали выдвигать предположения о породе рыбы. По мнению большинства, это мог быть сом или толстолобик. Но были и те, кто предположил, что одна из тех рыб, которая реку-то и не покидала. Но, разумеется, в комментариях и без юмора не обошлось.

«А в Украину вернулся Саакашвили», «Скоро и дельфины вернутся», «А потом и динозавры», - посоревновались в остроумии ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU